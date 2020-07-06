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ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

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Фото: Depositphotos
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков. Запрещенные вещества планировалось сбывать в 12 регионах России.

«Изъятые наркотические средства предназначались для сбыта на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае», — говорится в сообщении спецслужбы, поступившем «Известиям» в понедельник, 6 июля.

Там отметили, что активные члены преступной группы уже установлены, в Московской и Ярославской областях задержаны три наркокурьера. Они перевозили из Ленинградской области не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тыс. таблеток. В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела, они заключены под стражу.

В начале июня сотрудники ФСБ задержали в Москве трех членов наркогруппировки за приобретение и сбыт почти 35 кг кокаина. Всем им предъявлено обвинение по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Им может грозить пожизненное лишение свободы.

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