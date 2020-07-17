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Грузия анонсировала возобновление авиасообщения

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Фото: РИА Новости/Владимир Умикашвили
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Грузия со 2 августа восстановит регулярное авиасообщение. Первым рейсом станет перелет из Мюнхена в Тбилиси, сообщили в министерстве экономики республики в пятницу, 17 июля.

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Регулярные полеты в Грузию возобновит немецкая авиакомпания Lufthansa, переговоры с ней уже закончены, передает ТАСС.

8 июля советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани заявил, что страна с августа восстановит авиасообщение с Германией, Францией и республиками Прибалтики.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них — Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что список будут пересматривать каждые две недели.

Предварительный список государств послы стран ЕС согласовали 26 июня.

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