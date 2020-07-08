Грузия возобновит международное авиасообщение с пятью странами с августа

Власти Грузии приняли решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии. Об этом в среду, 8 июля, сообщил советник премьер-министра страны по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани на брифинге.

Он указал, что первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен — Тбилиси — Мюнхен.

«Грузия без каких-либо предварительных условий открывает свои границы для Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Франции. <...> С авиакомпанией Lufthansa достигли соглашения о начале с августа 2020 года выполнения регулярных рейсов в направлении Мюнхена два раза в неделю», — цитирует Чиковани радиостанция Tavisupleba.

Два дня назад в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для россиян. Он также подчеркнул, что нельзя предсказать, когда иностранные партнеры начнут открывать аэропорты, в том числе для туристов.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них — Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что список будут пересматривать каждые две недели.

Предварительный список государств послы стран ЕС согласовали 26 июня.

Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.