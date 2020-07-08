Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 472 тыс. человек
Общество
В России за сутки выявили 6562 случая заболевания COVID-19
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
Общество
Захарова опровергла информацию о ее назначении послом в другой стране
Общество
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России
Сюжет:

Грузия возобновит международное авиасообщение с пятью странами с августа

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Грузии приняли решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии. Об этом в среду, 8 июля, сообщил советник премьер-министра страны по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани на брифинге.

По принципу веры: мусульмане РФ попросят разрешить полеты в Мекку
Саудовская Аравия должна принять решение по хаджу уже на этой неделе

Он указал, что первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен — Тбилиси — Мюнхен.

«Грузия без каких-либо предварительных условий открывает свои границы для Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Франции. <...> С авиакомпанией Lufthansa достигли соглашения о начале с августа 2020 года выполнения регулярных рейсов в направлении Мюнхена два раза в неделю», — цитирует Чиковани радиостанция Tavisupleba.

Два дня назад в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для россиян. Он также подчеркнул, что нельзя предсказать, когда иностранные партнеры начнут открывать аэропорты, в том числе для туристов.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них — Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что список будут пересматривать каждые две недели.

Предварительный список государств послы стран ЕС согласовали 26 июня.

Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020