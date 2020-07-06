Путин заявил о неопределенности со сроками открытия стран Европы для россиян

Пока не ясно, когда страны Европы откроют свои границы для россиян. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе. Они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что нельзя предсказать, когда иностранные партнеры начнут открывать аэропорты, в том числе для туристов.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них — Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели.

Предварительный список государств послы стран ЕС согласовали 26 июня.

Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.