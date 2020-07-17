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Последствия урагана ликвидируют в Биробиджане

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В Биробиджане коммунальные службы ликвидируют последствия ливня и сильного ветра. Стихия обрушилась на город сегодня, 17 июля. В некоторых районах города много поваленных деревьев. Мэр Александр Головатый поставил задачу как можно быстрее вернуть город к нормальной жизни.

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По его словам, руководство ООО «Чистый город» должно выехать на места повреждений и убрать поваленные деревья. Специалистам городского управления ЖКХ поручено связаться с главами УК, чтобы узнать, какая помощь необходима в ликвидации последствий стихии, пишет ИА EAOMedia.

14 июля сильный ветер и гроза стали причиной падения деревьев на линии электропередачи, повреждения опор, обрывов проводов в различных районах ЕАО. В основном пострадали энергосистемы Теплоозерска, поселка Биракан, сел Двуречье и Известковое Облученского района, а также села Благословенное Октябрьского района.

Энергетики принимают меры для оперативного восстановления электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области шквалистый ветер нанес ущерб 22 сельскохозяйственным производителям. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 25 млн рублей.

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