Более 20 производителей пострадали в Саратовской области из-за урагана

В Саратовской области подсчитывают ущерб, нанесенный шквалистым ветром 14 июля. В двух районах пострадали 22 сельскохозяйственных производителя.

По последним подсчетам, различным учреждениям нанесен ущерб около 25 млн рублей. Также с заявлениями обращаются частные лица, их ущерб составит от 1 млн до 1,5 млн рублей. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

По словам главы Питерского района Сергея Егорова, во многих частных домах наблюдаются лишь незначительные повреждения. Оценить ущерб старым деревянным постройкам с шифером достаточно сложно.

У фермеров в основном пострадали хозяйственные постройки. Часть аграриев лишилась урожая. В трех хозяйствах ливень уничтожил посевы. Больше всего пострадал один производитель лука. По его оценкам, посевы погибли на площади 80 га.

В домах уже устранены проблемы с газом и электричеством. Режим ЧС в Питерском районе будет снят через две-три недели.

Из-за шквалистого ветра в Саратовской области пострадали два района. В Марксовском районе были повреждены крыши 21 частного и 32 многоквартирных домов. В Питерском районе без света осталось около 60% зданий.