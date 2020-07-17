В МЧС рассказали о подтоплениях в шести регионах России из-за непогоды

На территории шести федеральных округов России в результате сильного дождя оказались подтоплены почти 250 жилых домов, 628 приусадебных участков и 54 участка дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Осадки оказали неблагоприятное влияние на Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа. Выпало до 15 мм осадков, кроме того, наблюдалось усиление ветра с порывами до 23 м/с.

В результате на территории 94 муниципальных образований произошли нарушения энергоснабжения, у 15 зданий были повреждены кровли, зарегистрированы 593 случая падения деревьев, а также оказались повреждены 69 легковых автомобилей.

К ликвидации последствий непогоды в данных округах привлечены более 1,8 тыс. человек, 585 единиц техники, в том числе 235 человек и 69 единиц техники от МЧС России. Сейчас продолжаются работы по оказанию помощи населению, а также оценивается ущерб и восстанавливаются поврежденные кровли.

16 июля сообщалось, что в Усольском районе Иркутской области подтопило село в результате поднятия уровня воды в реке Китой. Ранее в этот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об эвакуации жителей домов, оказавшихся подтопленными в результате сильных дождей в Иркутске.