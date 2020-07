Ученые узнали о способности андского кондора пролететь до 172 км без взмахов крыльями

Андские кондоры тратят на взмахи крыльями менеe 1% от общего времени полетов, что является рекордно низким показателем для птиц. Некоторые из них могут преодолеть расстояние свыше 170 км, не прибегая к активному полету. Такиe данные получилa группa орнитологов из Аргентины. Результаты их исследования опубликованы в журналe Proceedings of the National Academy of Sciences.

В 2013–2018 годах ученыe закрепляли на восьми неполовозрелых кондорах из Аргентины датчики, фиксирующие каждый взмах крыльями, высоту над уровнем моря и местоположение. Массa всей этой аппаратуры не превышалa 1% от общей массы птицы.

В общей сложности специалистам удалось записать данные о 235 часах полета кондоров. Выяснилось, что кондоры чрезвычайно редко взмахивали крыльями, на это они тратили всего 1,3% от общего времени полетов.

Отдельные птицы могли пролететь от 98 до 317 минут, ни разу не взмахнув крыльями: с учетом их скорости, это соответствует расстоянию в 172 км.

Отмечается, что результаты исследования позволят больше узнать об экологии андских кондоров и наладить более эффективную охрану этих редких птиц. Кроме того, они представляют интерес для палеонтологов, которые пытаются реконструировать образ жизни вымерших птиц-парителей и птерозавров, и инженеров, разрабатывающих беспилотные летательные аппараты.

10 июля сообщалось, что небо над подмосковным предприятием по переработке отходов «Грунт Эко» будет патрулировать ястреб для отпугивания птиц.