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В Подмосковье ястреб будет патрулировать небо над заводом по переработке отходов

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Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
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Ястреб будет патрулировать небо над подмосковным предприятием по переработке отходов «Грунт Эко». Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

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«По согласованию с Минэкологии предприятие «Грунт Эко» в Раменском городском округе заключило договор со специализированной организацией по привлечению специалиста-орнитолога с ястребом-тетеревятником для отпугивания птиц», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». В пресс-службе отметили, что в Подмосковье впервые появится крылатый патрульный.

Ястреб-тетеревятник не занесен в Красную книгу Московской области, его популяция в регионе достаточно велика, и ей ничего не угрожает. Однако для изъятия птиц из дикой природы с целью разведения или охраны аэродромов требуется разрешение Минэкологии. Также ведомство контролирует процесс изъятия птиц, которое следует вести в щадящем режиме с помощью специальной сетки, чтобы не травмировать их.

1 июля сообщалось, что активисты в Московской области провели акцию по сбору мусора в реке Северка, где обнаружили 19 мусорных завалов, включая пять холодильников. Весь выловленный мусор активисты сдают на переработку.

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