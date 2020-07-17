Трамп назвал победителей от идеи Байдена вернуться в Парижское соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что от предложения бывшего вице-президента и наиболее вероятного кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату выиграют только Россия и Китай. Об этом в четверг, 16 июля, американский лидер сказал, выступая с речью перед Белым домом, трансляция велась в Twitter.

По утверждению Трампа, «несправедливое и уничтожающее рабочие места Парижское соглашение по климату» будет стоить США триллионы долларов и лишит страну конкуретноспособности.

«Неудивительно, что Китай уйдет далеко вперед при этом смешном соглашении. И Россия, и другие страны», — сказал он.

Накануне глава Белого дома заявил,что Байден хочет «убить американскую энергетику» и в случае реализации программы бывшего вице-президента она уничтожит компании США, которые работают в сфере «чистого угля» и добычи газа.

13 июля Джo Байден заявил, что в случае своей победы на выборах планирует добиться вложения $2 трлн за четырехлетний период в перевод энергетики страны на экологически чистыe источники.

Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть. О намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году уже заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы «по повышению амбиций» и уже отразили это в национальных планах к 2020 году. Однако среди более чем 80 стран нет Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2. США, занимающие второе место по выбросам, начали процесс выхода из Парижского соглашения.