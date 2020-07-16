Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил победу клуба

Футбольный клуб «Локомотив», который 16 июля на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги», заслужил место в тройке, если оценивать его игру по дистанции всего сезона. Такое мнение «Известиям» выразил бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов.

По его словам, в прошедшем матче с ЦСКА команда добилась победы за счет характера и определенной доли везения, хотя выглядела не лучше соперника. Наумов подчеркнул, что теперь необходимо двигаться дальше: занимать второе место в первенстве и выходить в групповой этап Лиги чемпионов.

«А дальше готовиться к следующему сезону, который будет определяющим для нынешних руководителей и тренера», — заключил Наумов.

16 июля «Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе «железнодорожников» дубль оформил Алексей Миранчук — 33-я и 90+2-я минуты, дважды реализовавший пенальти. «Армейцы» ответили точным ударом Николы Влашича на 71-й минуте.

На данный момент «Локомотив», идущий на втором месте, после победы над ЦСКА набрал 54 очка и не опустится ниже третьей строчки в турнирной таблице, которая дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов.