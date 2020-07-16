«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Алексей Миранчук — 33-я и 90+2-я минуты, дважды реализовавший пенальти.

«Армейцы» ответили точным ударом Николы Влашича на 71-й минуте.

На данный момент «Локомотив» набрал 54 очка после победы над ЦСКА и расположился на втором месте в турнирной таблице. Отмечается, что клуб уже не опустится ниже третьей строчки в рейтинге, что дает ему право на участие в квалификации Лиги чемпионов.

На прошлой неделе Бюро исполкома Российского футбольного союза перенесло матч «Локомотив»–ЦСКА с 15 на 16 июля.

Также с 15 на 16 июля был перенесен матч между казанским «Рубином» и «Ростовом».

Встречи перенесли для получения возможности использования в матчах системы видеоассистента рефери (VAR).

5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20 после победы в гостевом матче 26-го тура; выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2. Это уже вторая подряд победа в РПЛ для петербургского клуба.

Чемпионат России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Игры завершатся 22 июля. В оставшихся чемпионатах командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 должен состояться 25 июля.