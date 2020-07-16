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Twitter предупредил о необходимости времени для разблокирования аккаунтов

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Разблокирование Twitter-аккаунтов, пострадавших при масштабном взломе, может занять «дополнительное время». При этом Twitter не рекомендует менять пароли. Об этом в четверг, 16 июля, заявили в техподдержке компании.

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«Мы работаем над тем, чтобы помочь людям получить доступ к их аккаунтам как можно скорее, если те были превентивно заблокированы. Это может занять дополнительное время, поскольку мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы подтвердить, что предоставляем доступ законным владельцам», — говорится в сообщении.

По словам специалистов Twitter, у них нет данных о том, что совершившие хакерскую атаку получили доступ к паролям, поэтому менять пароли в данный момент нет необходимости.

В компании отметили, что в качестве меры предосторожности и для защиты безопасности людей «заблокировали все аккаунты, которые пытались изменить пароль в течение последних 30 дней».

Ранее сообщалось, что хакеры взломали Twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компания Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других.

Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.

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