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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве за прошедшие сутки умерли 13 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в четверг, 16 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией по столице.

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Всего за время пандемии в Москве умер 4271 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее 16 июля заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что количество выздоровевших от COVID-19 в Москве достигло почти 169 тыс. человек.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ежедневно в лабораториях Москвы проводится порядка 70 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции.

С 16 июля москвичи смогут свободно и бесплатно пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса в 207 поликлиниках города.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в стране зарегистрировано 752 797 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались 11 937 человек, выздоровели 531 692 пациента.

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