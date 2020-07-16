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Собянин заявил о ежедневном проведении в Москве 70 тыс. тестов на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Порядка 70 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции проводятся в лабораториях Москвы ежедневно. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 16 июля сообщил в интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru.

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По его словам, в столице проводят примерно в два раза больше тестов, чем в других российских регионах.

«Эта цифра одна из самых высоких в мире, в день проводим около 70 тыс. исследований. <...> Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID в поликлиниках. Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед. По возможности мы будем расширять такие услуги», — сказал мэр.

Собянин добавил, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников: компания оплачивает забор крови и доставку проб в лаборатории, исследование проводят бесплатно.

С 16 июля москвичи смогут свободно и бесплатно пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса в 207 поликлиниках города.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в стране зарегистрировано 752 797 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались 1937 человек, выздоровели 531 692 пациента.

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Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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