Более 60% компаний не получили скидку на аренду во время пандемии

Большинство представителей малого и среднего бизнеса не смогли добиться снижения арендной платы во время активной фазы пандемии, несмотря на рекомендации правительства. Это следует из результатов опроса общественной организации «Опора России», которые оказались в распоряжении «Известий».

Согласно приведенным данным, льготы на аренду имущества пытались получить 50% предпринимателей. Большинство из них (63,4%) обращались за скидкой, также востребованными оказались отсрочка и временное освобождение от арендной платы (о них попросили по 16,9% бизнесменов соответственно), а около 2% обсуждали все виды льгот, так как снимали сразу несколько площадей.

Опрос показал, что результаты переговоров с арендодателями оказались успешными далеко не для всех. Так, треть предпринимателей встретила отпор — владельцы имущества отказались идти на любые уступки. Отказ в снижении арендной платы получили порядка 66% бизнесменов, также почти половина предпринимателей не смогли получить отсрочку или временное освобождение от выплат.

Более того, некоторые бизнесмены столкнулись с повышением арендной платы, а кому-то и вовсе пришлось расторгнуть договор — о таких случаях заявило не более 10% респондентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 17 июля.