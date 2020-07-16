Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал отмену матча с «Сочи»

Обнаружение людей с коронавирусом в ФК «Сочи» перед выездным матчем 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». с «Тамбовом» никак не сказалось на здоровье сотрудников и футболистов номинальных хозяев встречи. Об этом «Известиям» 16 июля сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что часть сотрудников «Тамбова» контактировали с коллегами из «Сочи» во время утреннего предматчевого совещания.

«Честно говоря, даже не знаю, кто конкретно из наших сотрудников контактировал с представителями «Сочи» на предматчевом совещании. Но они точно не контактировали с нашими футболистами, тренерами и персоналом, работающим непосредственно с командой. Так что за своих я спокоен», — отметил он.

Худяков добавил, что футболисты проходили тестирование два дня назад и зараженных коронавирусом выявлено не было.

«В следующий раз сдавать анализы будем в понедельник — за два дня до матча с ЦСКА. Так что в целом появление зараженных в «Сочи» никак «Тамбова» не коснется, если не считать того, что наш матч отменен и нашей команде будет присуждена победа. Обидно, что сохранение прописки в РПЛ было оформлено таким образом, но это жизнь. Никто от этого не застрахован. «Сочи» этим летом уже не первая команда, оказавшаяся в подобном положении», — заключил спортивный директор.

Команды должны были встретиться 16 июля в Нижнем Новгороде, где «Тамбов» проводит домашние матчи из-за несоответствия критериям РПЛ стадиона в своем городе.

Команда «Сочи» прилетела в Нижний Новгород накануне. До вылета все футболисты, тренеры и сотрудники прошли тесты на коронавирус, но из-за загруженности медицинских учреждений результаты анализов появились только утром, в день матча. Уже в Нижнем Новгороде команда узнала, что у девяти человек — шести футболистов, двух тренеров и оператора команды — выявлен COVID-19. При этом накануне вылета высокая температура была у защитника «Сочи» Михи Мевли, который с разрешения руководства клуба остался дома. У остальных зараженных заболевание проходит бессимптомно.

Матч «Тамбов» — «Сочи» в итоге отменили, южной команде присудят техническое поражение 0:3. Сейчас она вылетает назад в Сочи, где отправится на карантин.

У «Сочи» на последний тур намечена выездная встреча с самарскими «Крыльями» Советов», но с высокой вероятностью ее также отменят, присудив южанам техническое поражение.