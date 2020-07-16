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Источник узнал о знакомстве Сафронова с агентом чешских спецслужб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщает ТАСС 16 июля со ссылкой на источник в разведывательном сообществе.

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По данным ФСБ, Сафронов был завербован именно чешской спецслужбой — он неоднократно встречался с Ларишем.

«Лариш в 2010–2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny («Народная газета»), позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке», — отмечается в сообщении.

Деятельность этого центра тесно связывают с работой чешских спецслужб, Лариш является их кадровым сотрудником. Частое общение Лариша и Сафронова подтверждается, в частности, и фотографиями в соцсетях, указывается в сообщении.

Официальным подтверждением этих сведений ТАСС не располагает. Адвокат Сафронова утверждает, что гражданин Чехии Лариш не упоминается в материалах дела о госизмене, по которому проходит Сафронов.

Ранее 16 июля адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).

Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса», а также отклонил ходатайство о проведении открытого заседания, несмотря на то что поручительства за коллегу подписали десятки журналистов.

Сафронов останется в СИЗО «Лефортово» до 6 сентября. Свою вину он не признал.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля по обвинению в государственной измене. По данным ФСБ, Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО, предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. До прихода на должность советника главы «Роскосмоса» Сафронов работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».

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