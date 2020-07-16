ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР

Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР). Об этом 16 июля сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 13 июля? Павлов рассказал, что, по версии следствия, Сафронов при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение VeraCrypt для шифрования.

Павлов также заявил, что криминалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них сведений, которые содержали бы государственную тайну.

Бывшего журналиста задержали 7 июля по делу о госизмене. В тот же день Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать его до 6 сентября. 16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого.

По данным ФСБ, советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Защита уточнила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года — предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает.