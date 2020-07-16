Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились перед выборами в Белоруссии

Штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также не прошедших регистрацию Валерия Цепкало и Виктора Бабарико в четверг, 16 июля, заявили об объединении усилий, чтобы провести в стране честные выборы.

«Мы объединяем свои усилия! <…> Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года. Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами», ― сообщила пресс-служба штаба Бабарико.

Ранее, 14 июля, ЦИК Белоруссии отказал бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатами в президенты республики.

В тот же день верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал отказ в регистрации кандидатов на президентских выборах в Белоруссии. По его словам, это ограничивает волеизъявление народа и политическую конкуренцию.

Вместе с тем ЦИК зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, на выборы.

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.