В кировском лагере «Юность» нашли коронавирус у 35 детей

Коронавирус подтвердился у 35 детей в загородном детском лагере «Юность» в Кировской области, где ранее выявили один случай заражения этой инфекцией. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила ТАСС заместитель главного государственного санитарного врача по региону Лидия Князева.

По словам Князевой, у детей нет клинических проявлений болезни. «Из лагеря их вывезли, часть детей находятся под наблюдением в лечебных учреждениях, часть родители забрали домой», — добавила она.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в «Юности» выявили одного ребенка с подтвержденным коронавирусом. Ранее, 14 июля, «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Кировской области сообщал, что в частном детском лагере доставили в инфекционный госпиталь одного ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19 и симптомами ОРВИ. У всех находящихся на территории лагеря взяли мазки на коронавирусную инфекцию, организовали круглосуточное медицинское наблюдение.

СК России по региону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В конце июня министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал открытие детских лагерей отдыха в 19 субъектах страны до 6 июля. К 14 июля, по данным Роспотребнадзора, такие заведения заработали в 32 регионах и приняли около 710 тыс. школьников в рамках летней оздоровительной кампании.