Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ООН призвали к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
Мир
Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя
Наука
Первый российский полигон для изучения мерзлоты заработал на Шпицбергене
Политика
Кабмин выступил против снижения возраста получения охотничьего билета
Мир
Австрия продлила до 31 июля запрет на полеты из России

Детские лагеря заработали в 32 регионах России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детские лагеря в 32 регионах России приняли почти 710 тыс. школьников в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом во вторник, 14 июля, сообщениил Роспотребнадзор.

На смену: в летние лагеря поедет не более трети школьников
Отдых может пройти без родительского дня и с тестированием на COVID-19

По информации ведомства, сейчас дети отдыхают в 2137 лагерях.

Планируется, что всего летом текущего года лагеря будут работать в 53 регионах. В 13 из них летние оздоровительные учреждения откроются с 15 июля, еще в восьми — с 1 августа.

«Все загородные лагеря работают в закрытом режиме, укомплектованы медицинским персоналом и персоналом пищеблоков», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что персонал пищеблока обеспечен средствами индивидуальной защиты, все должностные лица были обследованы на коронавирус до начала работы.

В течение смены персоналу и детям ежедневно измеряют температуру.

7 июля в Министерстве просвещения рассказали, что на тот момент в России работали более 540 детских лагерей. В ведомстве подчеркнули, что в учреждениях соблюдаются все необходимые меры безопасности.

3 июля глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что детские оздоровительные кампании стартовали в 20 регионах России. По его словам, они будут запускаться, опираясь на показатели эпидемиологической ситуации регионов по COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020