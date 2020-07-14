Детские лагеря заработали в 32 регионах России

Детские лагеря в 32 регионах России приняли почти 710 тыс. школьников в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом во вторник, 14 июля, сообщениил Роспотребнадзор.

По информации ведомства, сейчас дети отдыхают в 2137 лагерях.

Планируется, что всего летом текущего года лагеря будут работать в 53 регионах. В 13 из них летние оздоровительные учреждения откроются с 15 июля, еще в восьми — с 1 августа.

«Все загородные лагеря работают в закрытом режиме, укомплектованы медицинским персоналом и персоналом пищеблоков», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что персонал пищеблока обеспечен средствами индивидуальной защиты, все должностные лица были обследованы на коронавирус до начала работы.

В течение смены персоналу и детям ежедневно измеряют температуру.

7 июля в Министерстве просвещения рассказали, что на тот момент в России работали более 540 детских лагерей. В ведомстве подчеркнули, что в учреждениях соблюдаются все необходимые меры безопасности.

3 июля глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что детские оздоровительные кампании стартовали в 20 регионах России. По его словам, они будут запускаться, опираясь на показатели эпидемиологической ситуации регионов по COVID-19.