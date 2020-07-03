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Детская оздоровительная кампания стартовала в 20 регионах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в пятницу, 3 июля, что детские оздоровительные кампании будут запускаться, опираясь на показатели эпидемиологической ситуации регионов по COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Порядка двадцати регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Всё зависит от эпидемиологической ситуации, от требований Роспотребнадзора РФ», — сказал глава ведомства.

Приоритетом, по его мнению, является безопасность отдыхающих. Исходя из этого, каждый регион будет принимать самостоятельно решение о старте оздоровительной кампании.

26 июня Сергей Кравцов заявил, что детские лагеря отдыха начнут работать во многих регионах России до 6 июля.

21 июня в Роспотребнадзоре разрешили детям и сотрудникам летних лагерей не носить медицинские или гигиенические маски и защитные перчатки. Данные послабления не коснулись сотрудников пищеблоков учреждения.

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