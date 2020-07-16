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Путин заявил о «попавших в точку» мерах по борьбе с кризисом

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, заявил, что меры по борьбе с кризисом в России, который был вызван пандемией коронавируса, «попали в точку».

«Не без проблем, не без срывов, но всё-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», ― сообщил он в ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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При этом глава государства отметил, что в условиях пандемии необходимо было «подставить плечо» некоторым отраслям экономики, а также бизнесу и работникам. Однако Путин признал, что все проблемы решить было невозможно, так как глубина кризиса оказалась очень серьезной, а негативные последствия ― ощутимыми для россиян.

Ранее,19 июня, российский лидер заявил о постепенном восстановлении экономики страны после пандемии. Он подчеркнул, что государство достойно ответило на угрозу COVID-19 благодаря совместным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Ключевая цель этого проекта — выход на устойчивую траекторию экономического роста. На реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 752 797 человек, умерли 11 937 пациентов, выздоровели ― 531 692.

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