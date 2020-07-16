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Путин и Роухани провели телефонные переговоры

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Исламской Республики Иран Хасаном Роухани. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

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Стороны проинформировали друг друга о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Лидеры двух стран договорились сотрудничать в данной сфере, в том числе по линии министерств здравоохранения.

«Подробно обсуждены различные аспекты выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Владимир Путин подчеркнул, что СВПД остается важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении пресс-службы.

В частности, Роухани подтвердил приверженность СВПД и к равноправному и конструктивному взаимодействию участников соглашения. Кроме того, он поблагодарил Путина за последовательную позицию по сохранению и реализации ядерной договоренности.

Кроме того, президенты поговорили и о ситуации в Сирии. Они подчеркнули своевременность решений по итогам организованной 1 июля 2020 года видеоконференции глав государств — гарантов Астанинского процесса.

Несколько дней назад официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что СВПД не оправдал ожиданий населения Ирана, но соглашение всё еще сохраняет ценность для Тегерана с точки зрения дипломатии.

Вместе с тем на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран хочет обзавестись межконтинентальными баллистическими ракетами, чтобы «держать в заложниках весь мир».

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