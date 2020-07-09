Помпео обвинил Иран в намерении «взять в заложники весь мир»

Иран хочет обзавестись межконтинентальными баллистическими ракетами, чтобы «держать в заложниках весь мир», считает госсекретарь США Майк Помпео. С таким утверждением он выступил в четверг, 9 июля.

«Они (иранцы. — Ред.) продолжают разрабатывать свою ракетную программу в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 2231. По этой причине мы считаем очень важным, чтобы мир объединился для продления эмбарго на поставки оружия [Тегерану], истекающего всего через несколько месяцев, в середине октября. Мы считаем, что это было бы трагически опасно для региона, создавало бы нестабильность на Ближнем Востоке», — приводит ТАСС его слова.

Помпео выразил мнение, что Иран намерен создать военный потенциал, благодаря которому сможет не только поражать средства ПВО в регионе, но также наносить удары по близлежащим территориям. Госсекретарь добавил, что космическая программа США связана с военными разработками.

«Они (иранцы. — Ред.), конечно, утверждают, что программа имеет гражданскую направленность, предназначена для вывода [в космос] коммерческих спутников. Но, думаю, международное сообщество поумнее и понимает, что данная программа глубоко связана с их (иранцев. — Ред.) желанием обладать ракетными системами всё большей дальности, чтобы можно было держать в заложниках весь мир», — подчеркнул Помпео.

В начале мая Помпео сообщил, что Вашингтон будет добиваться продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану и задействует для этого все дипломатические возможности.

27 мая он заявил, что власти Соединенных Штатов выделяют два месяца Ирану на завершение проектов по ядерной программе, после истечения срока они попадут под санкции.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые. Спустя год президент исламской республики Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.