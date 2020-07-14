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В Иране заявили о дипломатической ценности «ядерной сделки»

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Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не оправдал ожиданий населения Ирана, но соглашение всё еще сохраняет ценность для Тегерана с точки зрения дипломатии. Такое заявление сделал во вторник, 14 июля, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии по случаю пятой годовщины заключения ядерной сделки.

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«Конечно, из-за нарушений со стороны Штатов СВПД не оправдал ожиданий людей, однако он стал оплотом многосторонней дипломатии. В результате по репутации Вашингтона был нанесен удар, а Иран имеет все основания гордиться собой», — цитирует его агентство IMNA.

2 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что предложение США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана безосновательно и Вашингтон, по ее словам, не имеет права «использования полномочий Совбеза в своих узкоконъюнктурных целях».

В свою очередь, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 1 июля заявил, что власти Соединенных Штатов Америки рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, чтобы Тегеран не получил ядерного оружия.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что для продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану Вашингтон задействует все дипломатические возможности.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали совместный всеобъемлющий план действий. Документ, называемый также «ядерная сделка», подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые. Спустя год президент исламской республики Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.

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