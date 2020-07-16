В Кремле рассказали об отношении к санкциям США

В Кремле негативно относятся к любым санкциям в отношении российских граждан, заявил в четверг, 16 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К любым санкциям в отношении российских граждан и юридических лиц относимся чрезвычайно негативно», — отметил представитель Кремля.

Днем ранее США ввели санкции в отношении трех российских граждан и пяти компаний.

Вместе с тем 15 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2», но в Госдепе воздержались от указания точных сроков принятия санкций.

В феврале США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.

Вместе с тем Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.