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В Кремле рассказали об отношении к санкциям США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кремле негативно относятся к любым санкциям в отношении российских граждан, заявил в четверг, 16 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«К любым санкциям в отношении российских граждан и юридических лиц относимся чрезвычайно негативно», — отметил представитель Кремля.

Днем ранее США ввели санкции в отношении трех российских граждан и пяти компаний.

Вместе с тем 15 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2», но в Госдепе воздержались от указания точных сроков принятия санкций.

В феврале США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.

Вместе с тем Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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