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Подача воды в жилые дома ограничена в Геленджике из-за засухи

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В Геленджике (Краснодарский край) из-за недостатка питьевой воды остановили 15 из 35 скважин. Прошедший на прошлой неделе ливень немного исправил ситуацию, но сейчас вода поступает в жилые дома только утром и вечером.

Урожайность снизилась на 50% в районах Алтайского края из-за засухи

«В дневное и ночное время ООО «КВГ» заполняет резервуары чистой водой, по-другому подать ресурс будет невозможно», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Жителей просят экономно расходовать ресурс и делать запасы. Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. При этом в Геленджике больше полугода не было продолжительных осадков, все дожди были кратковременными залповыми.

Как напоминают «Кубанские новости», по поручению губернатора Кубани в городе проведут инженерно-геологические изыскания источника водоснабжения.

Уголовное дело возбудили в Астраханской области по факту отсутствия нормального водоснабжения в трех населенных пунктах в Астраханской области. Поселки испытывали проблемы после замены труб водопровода.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют построить водовод протяженностью 60 км из Тайганского водохранилища. Это даст возможность обеспечить Симферополь водой почти в полном объеме даже в условиях засухи.

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