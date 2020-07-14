Уголовное дело возбудили из-за проблем с водой в Астраханской области

Уголовное дело возбудили в Астраханской области по факту отсутствия нормального водоснабжения в трех населенных пунктах в Астраханской области. Поселки испытывали проблемы после замены труб водопровода.

По данным следствия, с февраля 2016 года по июнь 2020 года возле поселка Верхний Баскунчак вместо старых металлических труб уложили пластиковые с меньшим диаметром. Из-за нарушений технологического процесса укладки в грунт в системе образовались воздушные пробки. Это привело к снижению давления из повышающей насосной станции «Джелга». Населенные пункты Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак практически остались без воды, пишет «Астрахань-24».

Следователи устанавливают должностных лиц, которые были причастны к происшествию.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют построить водовод протяженностью 60 км из Тайганского водохранилища. Это даст возможность обеспечить Симферополь водой почти в полном объеме даже в условиях засухи.