Урожайность снизилась на 50% в районах Алтайского края из-за засухи

Минсельхоз Алтайского края отмечает усугубление ситуации с засухой в регионе. В 34 районах фиксируют снижение урожайности сельскохозяйственных культур на 50%.

Факты гибели посевов уже подтверждены в 23 районах. На площади 90 тыс. га урожая уже не будет. Больше всего пострадали посевы пшеницы и подсолнечника, сообщает altapress.ru.

По словам главы регионального минсельхоза Александра Чеботарева, прогноз по засухе пока неблагополучный. В ближайшие десять дней ожидается высокая температура воздуха.

До 23 июля ведомство будет собирать документы по сельскохозяйственным потерям для отправки в Министерство сельского хозяйства РФ. По последним оценкам прямые убытки производителей составляют около 600 млн рублей.

С 10 июля в районах и двух городах Алтайского края ввели режим ЧС из-за засухи.