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Российские врачи прибыли в Казахстан для помощи с лечением COVID-19

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Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
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Пять российских врачей прибыли в Западно-Казахстанскую область Казахстана, чтобы помочь с распространением коронавируса в стране. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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«В нашу область прибыла делегация из пяти российских медиков под руководством эпидемиолога Павла Гусева, которые поделятся опытом и окажут практическую и консультационную поддержу в борьбе с COVID-19», ― цитирует сообщение ТАСС.

Также в пресс-службе добавили, что в рамках договоренностей между Казахстаном и Россией в Нур-Султан 6 июля прибыли 32 ведущих специалиста во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым, после чего медики были направлены в регионы страны.

Ранее, 14 июля, стало известно, что власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.

4 июля в Казахстане вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом. Сокращено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений.

По последним данным статистического бюро Worldometer, в Казахстане зарегистрировано более 65,1 тыс. случаев заболевания COVID-19, 375 пациентов скончались, а еще 39 тыс. выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 июля, на планете зарегистрировано свыше 13,7 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 587 тыс. человек, вылечились более 8,1 млн.

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