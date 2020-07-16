Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro

Китайский автопроизводитель Chery в этом году представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 16 июля «Известиям», автомобиль получит цифровую приборную панель с семидюймовым экраном. На нем можно будет увидеть информацию о скорости, расходе топлива, внешней температуре воздуха, давлении в шинах и многое другое.

На передней панели установлена мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10.25 дюймов. На дисплей выводится изображение с камеры заднего вида с проекцией положения автомобиля, обозначенной динамическими вспомогательными линиями, а также отображаются данные, считанные системой кругового обзора.

На центральной консоли, справа от электронного селектора передач, расположена специальная платформа для мобильного телефона, которая обеспечивает беспроводную зарядку устройства. Статус заряда отображается на экране приборной панели.

Сенсорная панель управления двухзонным климат-контролем, системой очистки воздуха в салоне, подогревом сидений расположена в нижней центральной части консоли.

Длина Chery Tiggo 7 Pro составляет 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм. Дорожный просвет достигает 190 мм. Объем багажного отделения варьируется от 475 до 1500 л. Каркас кузова изготовлен из пяти сортов высокопрочной стали.

Автомобиль будет оснащаться 147-сильным турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 л. и вариатором.

От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 9,8 с. Максимальная скорость составляет 186 км/ч. Средний расход топлива в комбинированном режиме не превышает 8.2 л. Мотор работает на бензине Аи-92.

7 июля сообщалось, что Chery прекратит продажи в России двух своих кроссоверов.