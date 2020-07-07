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Компания Chery прекратит продажи в России двух кроссоверов

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Фото: Chery
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Китайская компания Chery прекратит продажи в России двух своих кроссоверов. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего 7 июля в редакцию «Известий».

«АО «Чери Автомобили Рус» намерено обновить модельную линейку кроссоверов серии Tiggo, в связи с этим до конца июля автомобили Tiggo 3 и Tiggo 5 будут доступны для приобретения по специальным ценам. Модели представлены в ограниченном количестве на складах официальных дилеров марки», — говорится в сообщении бренда.

В июне 2020 года продажи кроссоверов Chery в России увеличились на 28% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили 659 автомобилей.

27 мая сообщалось, что автомобильный бренд Cheryexeed, входящий в структуру компании Chery, в 2021 году начнет продажи на российском рынке нового кроссовера VX.

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