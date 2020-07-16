В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов

Из подтопленных ливнями домов в Иркутске эвакуировали 10 жителей. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил в своем Instagram временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Пострадавшие от стихии здания находятся на улицах Верхняя Набережная, Мельничная, Карла Либкнехта.

В настоящее время эвакуируемые находятся в пунктах временного размещения.

«Люди в безопасности, ночуют в спокойном месте», — написал Кобзев.

Аварийные службы города продолжают работу в усиленном режиме.

По информации мэрии со ссылкой на гидрометеорологическую службу города, в Иркутске в ночь с 14 на 15 июля выпало 21 мм осадков. В результате в городе произошли массовые отключения электроснабжения.

Уровень воды в реке Уде в Иркутской области может повыситься до критических отметок. Специалисты прогнозируют возможные подтопления территорий.

Также специалисты прогнозируют повышение уровня воды на 15–55 см на левобережных притоках Ангары. Также колебания уровня воды ожидаются на реках Ленского бассейна.