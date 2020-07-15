Повышение уровня воды прогнозируют в Иркутской области

Уровень воды в реке Уде в Иркутской области может повыситься до критических отметок. Специалисты прогнозируют возможные подтопления территорий.

По данным Иркутского гидрометцентра, уровень воды в Уде в районе села Алыгджер в Нижнеудинском районе повысится до 340–380 см. Критической является отметка 350 см. В верховьях реки возможно затопление низинных участков поймы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Пожарно-спасательный гарнизон Нижнеудинского района и МЧС переведены в режим повышенной готовности.

Также специалисты прогнозируют повышение уровня воды на 15–55 см на левобережных притоках Ангары. Явление будет наблюдаться 15 и 16 июля. Также колебания уровня воды ожидаются на реках Ленского бассейна.