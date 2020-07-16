ФБР отреагировало на взлом Twitter-аккаунтов известных людей

Федеральное бюро расследований (ФБР) США осведомлено об инциденте со взломом аккаунтов в Twitter ряда известных людей, в том числе экс-президента страны Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает в четверг, 16 июля, телеканал ABC11 со ссылкой на заявление офиса ФБР в Сан-Франциско.

По данным спецслужбы, учетные, записи были взломаны, вероятно, для осуществления мошенничества с криптовалютой.

«Мы рекомендуем общественности не вестись на этот подлог и не отправлять криптовалюту или деньги применительно к этому происшествию», — заявили в ФБР.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали Twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компания Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других.

Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.