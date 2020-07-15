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Детский омбудсмен предложила создать реестр должников по алиментам
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Детский омбудсмен предложила создать реестр должников по алиментам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в среду, 15 июля, выступила с инициативой создания реестра неплательщиков алиментов.

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«На наш взгляд очень важно работать над вопросом ужесточения ответственности, наказания. Например, мы предлагаем создание некоего реестра. Включение в этот реестр должно нести за собой ограничения и иные санкционные меры в отношении того, кто не исполняет свои алиментные обязательства», — сказала детский омбудсмен в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее 15 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сумма общей задолженности по алиментам в России достигла 156 млрд рублей.

На прошлой неделе член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать алиментный фонд. Она подчеркнула, что на создание такой структуры потребуется согласие правительства, так как речь идет о финансовой составляющей.

В декабре прошлого года около 1,5 млн россиян оказались в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов.

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