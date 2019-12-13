Около 1,5 млн должников по алиментам попали в список невыездных

Около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве из-за невыплаченных алиментов. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.

Кроме того, потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.

Также к ним могут присоединиться должники по кредитам, которых, по оценкам коллекторов, насчитывается 7–8 млн человек.

Эксперты отмечают, что 60–70% должников не платят по кредитам по причине трудного финансового положения. И мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает на них никакого влияния.

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Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными