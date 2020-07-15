Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей

Сумма общей задолженности по алиментам в России достигла 156 млрд рублей. Об этом 15 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Собираемость улучшилась, но общий долг по собираемости алиментов составляет 156 млрд рублей. Это очень много, это те деньги, которые недополучили реальные семьи», — сказала она.

Ранее, 10 июля, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать алиментный фонд.

По ее задумке, через него государство могло бы выплачивать алименты за родителей, которые не могут сами выполнить обязательства из-за пандемии.

Миронова объяснила, что планируется выплачивать деньги из этого фонда, а позже взыскивать с родителей.

По ее словам, в начале следующей недели комитет обсудит эту тему и, возможно, «созреет что-то серьезное, четкое, внятное». Депутат подчеркнула, что на создание фонда потребуется согласие правительства, так как речь идет о финансовой составляющей.