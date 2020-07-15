Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума отказалась снимать с рассмотрения поправку о трехдневном голосовании
Общество
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
Мир
Посол Армении опроверг намерение запросить у РФ дополнительные поставки оружия
Мир
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля
Общество
ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей

0
Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сумма общей задолженности по алиментам в России достигла 156 млрд рублей. Об этом 15 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Собираемость улучшилась, но общий долг по собираемости алиментов составляет 156 млрд рублей. Это очень много, это те деньги, которые недополучили реальные семьи», — сказала она.

Ранее, 10 июля, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать алиментный фонд.

По ее задумке, через него государство могло бы выплачивать алименты за родителей, которые не могут сами выполнить обязательства из-за пандемии.

Миронова объяснила, что планируется выплачивать деньги из этого фонда, а позже взыскивать с родителей.

По ее словам, в начале следующей недели комитет обсудит эту тему и, возможно, «созреет что-то серьезное, четкое, внятное». Депутат подчеркнула, что на создание фонда потребуется согласие правительства, так как речь идет о финансовой составляющей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020