В Госдуме предложили создать алиментный фонд на время пандемии

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать алиментный фонд. По ее задумке, через него государство могло бы выплачивать алименты за родителей, которые не могут сами выполнить обязательства из-за пандемии.

Миронова объяснила, что планируется выплачивать деньги из этого фонда, а позже взыскивать с родителей, передает «РИА Новости». По ее словам, в начале следующей недели комитет обсудит эту тему и, возможно, «созреет что-то серьезное, четкое, внятное». Депутат подчеркнула, что на создание фонда потребуется согласие правительства, так как речь идет о финансовой составляющей.

6 июля Минтруд сообщил, что июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет. Глава ведомства Антон Котяков сообщил, что это был первый опыт выплаты по принципу социального казначейства.

Впервые о прямых выплатах президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Окончательный срок подачи заявок — до 1 октября 2020 года.

23 июня Путин сообщил о дополнительной выплате по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

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