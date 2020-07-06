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В Минтруда отчитались о втором этапе выплат на детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в понедельник, 6 июля.

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Выплата переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет, передает ТАСС.

По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, технический алгоритм, который был отработан при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить деньги тем, кто ранее уже обращался за мерами поддержки.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства», — отметил он.

Семьи, которые имеют право на выплаты, но еще не подали заявление, могут подать заявление дистанционно через портал госуслуг, напомнили в Минтруда.

Второй этап выплат семьям с детьми стартовал 1 июля.

Впервые о прямых выплатах Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Окончательный срок подачи заявок — до 1 октября 2020 года.

23 июня Путин сообщил о дополнительной выплате по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

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