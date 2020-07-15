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Украина приветствовала санкции США против «Северного потока - 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение США о расширении ограничений против газопровода «Северный поток – 2».

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«Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта «Северный поток – 2», завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы. Украина, как надежный транзитный партнер, рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона в наших общих интересах», — говорится в сообщении украинского МИДа в Twitter.

Ранее в этот же день глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга объявил о расширении санкций Вашингтона в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока». Меры затрагивают инвестиции и другие виды деятельности, связанные со строительством объектов, отмечает «Газета.ру».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США, назвав его «политическим давлением в целях нечистоплотной конкуренции».

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока – 2» в проект оборонного бюджетa США на 2020/21 финансовый год.

26 июня альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США. Украинская компания «Нафтогаз» призвала Штаты скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.

В свою очередь, в правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США проекту.

В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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