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Сокращение добычи нефти ОПЕК+ в августе составит 8,2 млн баррелей в сутки

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ в августе составит примерно 8,1–8,2 млн баррелей в сутки с учетом компенсации отставания в мае. Об этом сообщает 15 июля Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана.

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В ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ он заявил, что именно таким должно быть сокращение добычи, чтобы компенсировать недосокращение в мае.

Министр отметил, что этот объем еще не учитывает недосокращенные объемы в июне.

Эффективное сокращение добычи нефти в августе будет глубже, чем целевой показатель в 7,7 млн баррелей в сутки.

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии, несмотря на частичное восстановление добычи в августе, не изменится.

Также министр выразил надежду, что страны ОПЕК и союзники ослабят рекордные ограничения поставок нефти с августа, поскольку мировая экономика медленно восстанавливается после пандемии коронавируса.

15 июля проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, созданного для оценки соблюдения альянсом соглашения о сокращении добычи нефти и выработке рекомендаций по его корректировке.

Накануне стало известно, что страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%.

Страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения в вопросе сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года в апреле. Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года.

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