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Помпео заявил о планах посетить Британию и Данию

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Фото: Global Look Press/Steve Vas/Geisler-Fotopress
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Госсекретарь США Майкл Помпео 20 июля посетит Великобританию и Данию. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в среду, 15 июля, в ходе брифинга в Госдепартаменте. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

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«В понедельник я отправляюсь в короткую поездку в Великобританию и Данию», — сказал Помпео, отметив, что планирует, в частности, обсудить отношения с КНР.

2 июля сообщалось, что министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море. Данные действия, как отметили в Пентагоне, нарушают китайские обязательства в рамках декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Торговое противостояние между двумя странами началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров, а Пекин принял зеркальные меры.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января текущего года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Так, американские власти не раз обвиняли Китай в лабораторном происхождении патогена и замалчивании масштабов распространения вируса. Китайские власти отрицают причастность, указывая на естественное происхождение инфекции и принятые вовремя меры.

В феврале 2018 года США приняли новую ядерную доктрину, согласно которой оставляют за собой право превентивного ядерного удара. Кроме того, Вашингтон завершил модернизацию ядерных сил страны и начал разработку новых маломощных ракет.

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