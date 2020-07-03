В США выразили обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

Министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море. Об этом в четверг, 2 июля, говорится на сайте Пентагона.

«Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности», — заявили в американском военном ведомстве.

В Пентагоне отметили, что данные действия нарушают китайские обязательства в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Ранее, 28 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи». Он написал в Twitter, что такое поведение Пекина недопустимо.



По словам госсекретаря, США приветствуют позицию лидеров АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) на решении споров по Южно-Китайскому морю в соответствии с международным правом.

1 июня Пекин выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу.

29 мая правительство Китая призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. КНР готова принять контрмеры, сказал представитель МИД Китая.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести санкции против официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию региона.