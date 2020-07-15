Путин заявил Меркель о бесперспективности санкций против Ирана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля заявил о бесперспективности санкций против Ирана.

«Президент России подчеркнул бесперспективность санкционного давления на Тегеран и востребованность усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении Кремля.

14 июля официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не оправдал ожиданий населения страны, но соглашение всё еще сохраняет ценность для Тегерана с точки зрения дипломатии.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Документ, называемый также «ядерная сделка», подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые. Спустя год президент исламской республики Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.