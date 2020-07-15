Власти Москвы назвали сроки восстановления доходов столичного бизнеса

В ближайшие два месяца предприятия Москвы компенсируют выручку, недополученную в период ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 15 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последнюю неделю мы видим рост выручки этих предприятий на 40% относительно марта месяца, что говорит о том, что есть какой-то отложенный спрос. И мы надеемся, что за ближайшие месяц-два та недополученная выручка, которую предприятия не получили за период ограничений, будет восполнена благодаря повышенной активности потребительского спроса», — цитирует его «РИА Новости».

19 мая Ефимов заявил, что в столице работу возобновили 99% промышленных предприятий, которые ранее приостановили свою деятельность из-за коронавируса. На тот период из 720 крупных и средних предприятий промышленности работали 711.

Во время введенных ограничений работать продолжали 350 промышленных предприятий, которые обеспечивали город продуктами и лекарствами, стройматериалами и другими необходимыми товарами.

По последним данным, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 746 369, скончались 11 770 пациентов, выздоровели 523 249 человек.

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