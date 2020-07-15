СК потребовал ареста бывших топ-менеджеров «СИБЭКО» по делу Абызова

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте бывших топ-менеджеров компании СИБЭКО в рамках дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 июля.

«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [Руслана] Власова, [Яны] Балан, [Оксаны] Роженковой и [Олега] Серебренникова. Балан, Роженковой и Власову (все трое являются бывшими топ-менеджерами СИБЭКО. — Ред.) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ, Серебренникову (является директором ООО «Ру-ком». — Ред.) — по ч. 4 ст. 204 УК РФ», — сообщила информагентству пресс-служба суда.

Отмечается, что следствие просит арестовать их до 14 сентября.

Накануне Следственный комитет (СК) России установил причастность экс-министра Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и коммерческого подкупа.

По версии следствия, Абызов и соучастники похитили денежные средства в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и РЭС. Затем они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра. После этого деньги были конвертированы в доллары США для создания видимости правомерности владения ими.

Телеканал РЕН ТВ 13 июля сообщил, что СК задержал двоих новых фигурантов дела Абызова, однако дополнительной информации об этих людях и комментариев от следствия не поступило.

Абызова арестовали в марте 2019 года. Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество»).