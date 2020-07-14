СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

Следственный комитет России установил причастность экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова к преступлениям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 июля на сайте ведомства.

Установлена причастность Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и коммерческого подкупа. Легализацию денежных средств удалось выявить при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Кипра.

Сообщается, что Абызов и соучастники похитили денежные средства в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и РЭС. Затем они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра. После этого деньги были конвертированы в доллары США для создания видимости правомерности их владения.

В СК отметили, что действия Абызова и соучастников привели к необоснованному повышению тарифов на электроэнергию. Также была поставлена под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании СИБЭКО в рамках работы единой энергетической системы России.

Также установлены личности новых соучастников деятельности Абызова, среди которых бывшие топ-менеджеры СИБЭКО Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

Кроме того, в 2017 году Абызов, будучи фактическим владельцем контрольного пакета акций СИБЭКО, в качестве коммерческого подкупа передал Власову, Балан и Роженковой 78 млн рублей в целях продажи своей доли. Те, в свою очередь, тайно передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности СИБЭКО, в том числе финансового характера.

«В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник стало известно, что следственный комитет задержал двоих новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. В ведомстве пока официально не комментируют информацию. Имена задержанных также не уточняются.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество»).

Михаил Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. Являлся министром по координации деятельности Открытого правительства России с мая 2012 года. Шесть лет спустя покинул пост в связи с упразднением должности.